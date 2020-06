Conductora imitó la vestimenta de Malaspina: "Cuando prometo algo, lo cumplo"

El reciente debut de Romina Malaspina en el noticiero de Canal 26 sigue dando que hablar por el jugadísimo look con el que apareció la exparticipante de Gran Hermano ante las cámaras con un top traslúcido. Pero ahora, Edith Hermida le hizo compentencia.La coconductora de Bendita, junto a Beto Casella, no dudó en imitar el outfit del que todos hablan desde hace varios días y que fue el puntapié de muchas repercusiones y opiniones de otros famosos: "¡Tomá, Malaspina! ¿Por qué no me puedo poner el top de Malaspina?", indagó Hermida, entre risas.El reclamo de Edith Hermida, celosa de Romina Malaspina: "Cuando hablan de las conductoras hot de Canal 26 a mí nunca me ponen"Fue entonces que Any Ventura le pidió que se saque su abrigo de cuero. A lo que Edith sentó postura y argumentó: "No, no, la campera no me la saqué porque tampoco es para. . . El look va con la campera. A Malaspina le faltaba un blazer o un camperita para quedar en modo noticiero como estoy yo, seria"."Te queda mejor que a ella. Edith se impuso el desafió y lo cumplió. La quiero ver a Romina a la edad de la Chiru", cerró Casella, sin escatimar en halagos para su compañera y alentando su decisión de mostrarse sensual en vivo.