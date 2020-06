Adabel Guerrero reveló detalles de la intimidad con su pareja en cuarentena

Adabel Guerrero habló de la "falta de intimidad" que atraviesa con su pareja, Martín Lamela, en esta época de cuarentena.La bailarina participó como entrevistada del programa "La Jaula de la moda". El panelista Mariano Caprarola, indagó: "¿Con tu pareja, cuánto se disfruta y cuánto se finge?"."¿Cuándo estoy sola o de a dos?" quiso saber Adabel. Las dudas se las despejó Horacio Cabak, el conductor. "Cuando están juntos, si fuera sola no tendría sentido".Entonces, Adabel arrancó: "He fingido, porque en un matrimonio a veces uno tiene ganas y el otro no. Pero ahora en cuarentena no hace falta, porque son contadas con los dedos de la mano las veces que lo hacemos" mientras con los dedos dibujaba un dos en el aire.