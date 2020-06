Bake Off: Una de las finalistas, en el ojo de la tormenta

En las últimas horas, Bake Off fue el centro de la atención y esta vez no por el rating. Se trata de los escándalos que pusieron a Samanta, una de las finalistas, en el ojo de la tormenta. En primer lugar, trascendió que la participante violó el reglamento de Telefe, dado que el reality gastronómico tiene como condición para aceptar a los participantes, que sean amateur. Sin embargo, en las últimas horas, se acusó a Samanta Casais de tener su propia pastelería e incluso trabajó profesionalmente en el Café San Juan. Esto hizo estallar de furia a sus compañeros y las redes sociales. Pese a que ya la tenía complicada, la participante volvió a ser tendencia en Twitter, luego de que se diera a conocer dos denuncias contra la participante.



Por un lado, un hombre se hizo eco del escándalo que la involucra con la emisora, y dio a conocer una mala experiencia que tuvo con Casais. "Es una estafadora, me vendió un fondo de comercio que ya lo había vendido a otra persona con una semana de diferencia, así que no es raro que haga esto, estudio en el IAG, con Gross, hace tortas de forma particular (carísimas) fue gerenta en café San Juan", contó uno de los usuarios que reavivó la bronca popular contra la finalista del ciclo que conduce Paula Chaves.



Fue en ese momento que otra usuaria de la red del pajarito cargó con artillería pasada contra la participante del programa que emite Telefe cada domingo y se posiciona como lo más visto de la jornada cada semana. "Si vos te sentís estafado no te das una idea mi familia, que esa hipócrita y mentirosa se presentó en tribunales diciendo un montón de mentiras sobre el siniestro en el que falleció mi papá. Tengo todas las pruebas de la causa, fotos y grabaciones de la autopista".



En esa misma línea, la mujer que apuntó contra Samanta, puntualizó detalles que alzaron más polémica: "Además se presentó con un abogado penalista re trucho para salir con las manos limpias, diciendo que no tenía un peso para pagar el resarcimiento económico a los deudos, el cual todavía no pago ni una cuota. Y todos sabemos que tenía el auto y la cafetería en San Telmo".



Finalmente, cerró el hilo que abrió en Twitter y habría dejado aún más complicada de lo que ya estaba a la participante. "Todo esto, sin contar que ni siquiera se bajó del auto a socorrer a mi padre, no se dio a la fuga porque tenía una rueda pinchada y porque la frenaron más de 10 autos y motos, pero ni siquiera fue capaz de avisarnos donde estaba internado mi padre siendo que ella tenía todos los datos y nosotros estuvimos cinco días buscándolo como desaparecido. Me gustaría que se haga Justicia para que esta persona no cague la vida de nadie más".





A los pocos minutos de cada de tuits que generaron amplia repercusión en las redes y medios, Casais volvió a posicionarse en Twitter como tendencia, luego de que se hable de una presunta investigación por "homicidio culposo" y resurgió un posteo que había enviado en noviembre del 2017 la periodista y productora, Mariana Montero, el cual mostraba foto del hombre al que Samanta habría matado por un siniestro vial.



La denunciante habló con Informados de Todo (América) y puntualizó aquello que lanzó en las redes. "Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto. Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta", aseguró Lorena Olguin, la hija del hombre que habría sido víctima de Casais.



"La sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias, pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas? Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto. No se dio a la fuga porque se le pararon 20 autos adelante de ella y no dejaron que se vaya. El único que bajó del auto fue el marido, que estaba enyesado, y trataba de socorrer a mi papá que estaba tirado en el piso en el medio de la autopista", recordó con mucha indignación y enojo contra Samanta.



Finalmente confirmó que la carátula de la causa es "homicidio culposo" y aseguró en diálogo con Pia Shaw y Guillermo Andino: "Se reía de mi hermano y de mí cuando fuimos a una audiencia de mediación. Trataba de zafar de la situación llorando a mares. Una falsa total, decía que no tenía la culpa y que no iba a pagar porque no tenía nada, pero era mentira porque tenía un local en San Telmo".



Por último contó que su familia estuvo buscando a su papá durante días hasta descubrir que había muerto, mientras que Samanta jamás se comunicó con ellos: "Estuvo durante cinco días internado en terapia intensiva y ella no fue capaz de avisarnos a los familiares, que lo buscamos por cielo y tierra, a pesar de tener todos los datos de mi papá. Yo todavía no había encontrado a mi papá y ella ya había ido a retirar su auto. Mi papá falleció cuatro meses después del accidente, estuvo internado".

