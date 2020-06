La abogada Mariana Gallego tiene coronavirus: Cómo cree que se contagió

La abogada Mariana Gallego, pareja del letrado Mauricio D´Alessandro y quien suele tener a su cargo causas penales de muchos famosos, confirmó que dio positivo por coronavirus.



Sin embargo, su esposo D´Alessandro, quien durante la cuarentena está mas expuesto que ella al estar en algunos programas de televisión, dio negativo.



La letrada contó que se dio cuenta de tener síntomas de la enfermedad porque el sábado le pidió a su esposo que le comprara "unas fresias para armar unos arreglos florales".



"Cuando me las trajo le dije ¡estas flores no huelen a nada!. Entonces me miró y me dijo: ´Tienen mucho perfume´. Entonces ahí se me prendieron todas las alertas y subí al baño a probar desesperadamente mis perfumes y me di cuenta que nada de nada. ¡Cero! A tal punto que Mauricio me trajo una cuchara de vinagre, me la hizo tomar, y me pareció agua"", contó Gallego.

Además, prosiguió: "Y ni bien me pasó esto, llamé a mi médica y ella por teléfono me dio la orden. Esa orden la tenés que mandar por mail a un centro de salud que hace los testeos privados. Lo pagué 7000 pesos por una transferencia, fuimos ayer a la mañana y hoy a la madrugada, escuché el mail de él caer en su computadora mientras él roncaba, y lo desperté para que lo vea".



"Y los resultados fueron el mío positivo y el de él negativo", añadió la letrada, quien aseguró que se siente "bárbara".



Gallego, al dar negativo D´Alessandro, estimó que pudo haberse contagiado de coronavirus cuando fue a realizar las compras, ya que ella solo sale de su casa para eso.



"Hay un supermercado de Palermo que lo cerraron por Covid-19 y yo justo había ido a ese supermercado, con máscara, guantes y todo, porque soy una obse. En ese momento pagué en efectivo y me acuerdo que no agarre ni las monedas que me quisieron dar.



Además, use mi changuito para todo. Me re cuidé, pero es la única oportunidad que se me ocurre, porque yo en el ejercicio de la profesión, respete todo a rajatabla", consideró.



Por último, la abogada agradeció haberse "traído a casa a la mamá de Mauri, de 96 años, y no haber ido a ver" a sus "padres".