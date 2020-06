Luly Salazar sumó críticas contra Romina Malaspina: "No estaba preparada"

La semana pasada Romina Malaspina rompió la letarguía en la televisión argentina. Desde el noticiero de, la ex Gran Hermano usó un top tejido metalizado con transparencias, y no fueron pocas las mujeres que salieron a darle con todo.La lista es larga, pero podría resumirse en Agustina Kampfer (el ida y vuelta entre ella fue notable y terminó con un picante RT de Romina), Amalia Granata, Celeste Muriega (dijo que en el canal nadie la quiere) y, la más dura, Luciana Salazar.La rubia que comenzó su carrera como vedette y cantante ahora se quiere ir para el lado periodístico, y es por eso que pegó el grito en el cielo frente a ese osado look de la marplatense.La integrante de, desde el programa de radio, en, dijo lo suyo. "Somos muchas chicas las que estamos luchando para que entiendan que ser sexy no impide que una pueda hablar y tener pensamientos o que pueda mostrar lo que sabe", comenzó Luciana sobre Romina Malaspina."En mi caso, yo tengo información pero también me gusta hablar, dar mi opinión, mi reflexión. Y me gusta esta dualidad de ser las dos cosas, pero también quiero que me miren no solo por cómo me visto o por mis curvas, sino que vean que, más allá de que puedo ser una mujer sexy, también puedo pensar. Quizás mis comentarios le sirven a mucha gente porque se sienten identificados", agregó."Lo de esta chica Malaspina me parece que en ese caso no es una cuestión de la ropa. Ella es dueña de ponerse lo que quiere y me parece perfecto que todos aprendamos que a uno no hay que juzgarlo por cómo se viste o por estar o no sexy", sumó Luli Pop."Tal vez ella, en ese momento, no estaba preparada para comunicar lo que tenía que comunicar, que era el tema del Merval y ella lo confundió con la Bolsa de Wall Street. Ahí es donde los hombres se empiezan a reír de nosotras y eso es lo que no me gusta. A mí lo que me gusta es que podamos demostrar que somos sexys pero que también hay preparación. Ahí es donde nos diferenciamos y a los hombres los dejamos con la boca cerrada. Eso es por lo que estamos luchando mucho", siguió.Y terminó defiendo a Sol Pérez: "La veo también a Sol que lucha mucho por eso. Y Sol a mí me parece una chica sumamente preparada y eso es lo bueno . Tenemos que demostrar que se puede ser sexy y a la vez pensar y tener buenas reflexiones y por qué no, estudiar alguna carrera".