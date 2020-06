Los saludos de los famosos en un atípico Día del Padre

El Día del Padre es una de las fechas más celebradas del año y algunos famosos utilizaron este domingo más que nunca sus redes sociales para compartir inspiradores mensajes conmemorando esta fecha que transita en un momento muy especial en medio de la pandemia de coronavirus.En este sentido, hoy será un día donde esas reuniones hay que evitarse, ya que desde el Gobierno para que no haya un rebrote de la enfermedad, se realizó un pedido para "que todos seamos responsables y encontremos formas alternativas de encontrarnos"."Apelo a todos los padres y abuelos a que nos enseñen a pasar este domingo como corresponde; Con mucho afecto, pero con distanciamiento físico", planteó el último viernes el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós en conferencia de prensa.Cómo es habitual todos los años, los famosos se expresaron para saludar a su ser querido con mensajes e imágenes de su pasado y presente. Una de las primeras que publicó un emotivo mensaje fue Silvina Escudero. "Igual todos los di?as son tu di?a y el de toda nuestra familia. Cada di?a les demuestro a todos lo mucho que los amo, asi? que hoy en la distancia tambie?n lo sabes. Cuando pase toda esta cuarentena ya festejaremos todos los cumples y días de todos y bien juntos! Ahora a seguir cuidándonos!", escribió la bailarina.Dalma Maradona se manifestó por partida doble. Primero saludó a su pareja y padre de su hija Roma, Andrés Caldarelli. "Qué fan que soy de este equipo! Los amo! Feliz día mi amor", publicó la actriz, que luego publicó una imagen cuando ella apenas tenía pocos años de vida junto a Diego con un saludo a su papá que vino acompañado de un pedido enérgico: "Y a vos te deseo un feliz día, todo el amor del mundo y que puedas abrir los ojos".Días atrás, la hija mayor había estallado en Twitter al acusar al abogado y representante del Diez de cambiarle el teléfono para evitar que pudieran comunicarse y de "llenarle la cabeza": "¡No me busquen! Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá. Si puede ser antes del Día del Padre, mejor". Pero Diego tomó partido por Morla y en una entrevista respondió: "A mí, Matías me salvó. Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró".Otro del clan Maradona que se manifestó en las redes fue Diego Maradona Junior. "Feliz día Pá", escribió el joven que hace unos días recordó cómo fue el momento en el que se reencontró con su padre en Argentina, hace unos cuatro años, el arranque de una relación que hasta hoy los mantiene unidos.Por su parte, Flavio Mendoza- padre de Dionisio- se manifestó en las redes por este día tan especial. "Feliz día a todos los padres del mundo. Gracias Dios y universo por hacerme el padre más feliz del mundo, gracias hijo mío por elegirme. Dionisio te amo", publicó.Nancy Dupláa mostró una imagen en blanco y negro junto a su ser querido cuando ella apenas comenzaba a dar sus primeros pasos y la acompañó de un "Feliz día, pa!".En un momento muy especial, Jésica Cirio realizó un posteo para saludar por el Día del Padre a su pareja, Martín Insaurralde, quien permanece internado luego de que se le detectara coronavirus. "Hoy nos toca un di?a del padre diferente, extran?a?ndote mucho y contando los di?as para que estes con nosotras de nuevo. A pesar de la distancia, estamos ma?s juntos que nunca y eso solo nos hace ma?s fuertes! Chloe tiene el papa? ma?s valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz di?a mi amor. Te amamos", escribió la modelo para acompañar una foto en la que se muestra junto a su hija.En tanto, El Polaco que acaba de convertirse en padre de Abril, fruto de su relación con Barby Silenzi, también usó sus redes para manifestarse. "Al fin logré mi hermosa familia... faltan algunos, pero estoy en camino. Feliz día papá y a todos los padres, que sean muy felices", auguró junto a una imagen donde se encuentra acompañado de su familia.