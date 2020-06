Carmen Barbieri rompió en llanto al ver un video de Fede Bal

"Hola vieja. Estás en Corte y confección, un programa que me encanta y veo mucho. Si hay alguien que sabe de vestuarios, sos vos. Te van a hacer un lindo homenaje y espero que lo disfrutes porque te lo merecés. Te amo, vieja. Que seas muy feliz", fue el mensaje de Fede Bal, quien lucha contra el cáncer de colon.Con una mezcla de bronca e impotencia, Barbieri se lamentó: "Nos tocó en esta pandemia y no lo puedo acompañar ni abrazar. Lo vi ayer que pasó con el auto. Yo vivo en un departamento en Belgrano, bajé al hall del edificio y a través del vidrio nos saludamos. Hablamos fuerte para escucharnos", manifestó Carmen Barbieri, entre lágrimas."Realmente, la estamos pasando mal. La está pasando mal el mundo, pero con este tema de no poder ni abrazarnos? Él ni siquiera se puede contagiar un resfrío porque no tiene nada de defensas. Se cuida mucho y por suerte está Sofía (Aldrey, la novia) a su lado, que lo atiende y lo cuida", continuó la capocómica."Está entero y agradece que le tocó a él y no a sus hermanos. Siempre decía que era ateo, pero fue a ver al Padre Ignacio y medita", cerró Carmen Barbieri.

Con lágrimas en sus ojos, Carmen continuó: "Él se cuida mucho y por suerte está Sofía a su lado, que es su pareja, que le hace la comida, lo atiende y lo cuida. Estoy tranquila porque él vive en su casa en Maschwitz y yo estoy en Belgrano, hay una distancia, pero aunque fuese cerca tampoco lo podría ir a ver para no contagiarlo. Pero él sigue entero. Agradece que le tocó (el cáncer) a él y no a su mamá".