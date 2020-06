"Sola que mal acompañada": El video de Morena Rial al salir de la ducha

La separación del papá de su hijo hizo que More Rial elija mostrar un perfil diferente, relajada con su cuerpo."Ella dice siempre sola que mal acompañada", escribió la hija de Jorge Rial, haciendo su gesto insignia de sacar la lengua, cubierta por un toallón después de ducharse. La publicación recibió miles de corazones y comentarios, entre ellos, de su "amigovio" Enrique Sánchez. "Estás bomba", le escribió, jugando una vez más con las versiones que los relacionan.La semana pasada realizó una transmisión en vivo desde su Instagram donde lanzó picantísimas frases sobre la intimidad e incluso se animó a contar las cirugías estéticas que tiene. "Me hice un by pass gástrico a los 16 años. Después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas. Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre", detalló.