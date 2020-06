Fotos y video: Usó un osadísimo look para conducir un segmento de noticias

Canal 26 viene renovando su equipo periodístico con figuras que tienen pasado, presente y futuro en el medio artístico, como por ejemplo, Sol Pérez, Celeste Muriega y Romina Malaspina. Fue esta última quien decidió conducir el segmento de noticias de 22 a 24 con un osadísimo look.La exparticipante de Gran Hermano vistió un look sexy en el que sobresalió un top tejido."Me vine con muchos brillos", aseguró la modelo en su cuenta de Instagram, lugar en el que también promocionó la marca que le aportó esa prenda que además estuvo acompañada por una ajustada calza de color negro.

Semanas atrás, y luego de debutar como conductora de la señal de noticias, la influencer reveló que llegó a ocupar este rol por la imposibilidad de viajar a raíz de la pandemia. "Como algunos saben, antes de que comience todo esto estaba a di?as de irme a vivir a Estados Unidos y encarar grandes proyectos, pero todo se puso en pausa. Todo se nos dio vuelta (como seguramente a cada uno de ustedes) y a rai?z de las circunstancias me quede? en Argentina. Tengo que admitir que pasé di?as de tristeza y de angustia por no saber co?mo segui?a todo. Pero deje? el destino en manos de Dios y a los pocos di?as me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo, así que ahora me siento extremadamente orgullosa de pasar unos meses ma?s en mi pai?s y cumpliendo uno de los grandes objetivos que siempre tuve: conducir un programa de esta i?ndole. Quiero dar las gracias a todo el equipo de @canal26argentina por confiar en mi para esto. Voy a dar lo mejor de mi como siempre", expresó la ex GH 2015 a fines de mayo.