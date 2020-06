El triste momento de las hermanas Escudero

Desde que comenzó a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, muchos locales comerciales debieron cerrar sus puertas. Y algunos, lamentablemente, no hay podido volver a abrirlas. Lo mismo sucedió con cines, teatros, gimnasios, peluquerías, salones de belleza y escuelas de danza, entre otros.



Muchos empresarios no pudieron afrontar la crisis ni las consecuencias económicas por no haber podido trabajar durante los tres meses que lleva la cuarentena y que, por el momento, será hasta el 28 de junio. Tal fue el caso de las hermanas Vanina y Silvina Escudero, quienes tomaron la determinación de cerrar el estudio de danza que tenían en Martínez.



Danzas Escudero -el nombre del salón- había sido inaugurado hacia cinco años, y luego de mucho tipo de esfuerzo, dedicación e inversión, según contó Vanina a Teleshow. "Lamentablemente tuvimos que cerrarlo. No tuvimos otra opción", dijo y habló de la particular crisis económica que afronta la Argentina en medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. "Creo que es lo que le pasa a muchísima gente en todo el país. Estar por más de tres meses sin poder dar clases en un estudio de danzas es un montón".



Además, según su relato, su local ya venía con altibajos ya que durante el verano baja la cantidad de alumnos. "Poquitísima gente toma clases en enero y febrero. En marzo se vuelve a respirar un poco, pero pasó todo too esto...", lamentó la bailarina y detalló que la escuela cerró sus puertas antes de que el aislamiento fuera obligatorio. "Con tantos alumnos y niños, con Silvina tomamos la decisión que no habría más clases el 9 de marzo".



Por su parte, consideró: "Esto, lamentablemente, es un poco previsible. Sin poder trabajar, no hay manera de poder sostener nada. Es triste. Muy triste. Este fue un sueño para Silvina y para mí durante muchos años hasta que lo pudimos concretar. Y hacia cinco que estábamos al frente de este estudio de danzas que a nosotras nos llevaba mucho tiempo, mucha dedicación. Pero lo amábamos. Esperemos que esto termine pronto y que ojalá el día de mañana podamos volver a abrirlo".