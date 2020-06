Camila Cavallo confirmó su separación de Mariano Martínez

Tras los fuertes rumores que aseguraban una crisis entre Mariano Martínez y Camila Cavallo, quienes son padres de Alma, la modelo no hizo oídos sordos y confirmó su separación tras cuatro años de amor.



"Si es cierto, ahora nos estamos enfocando en que los peques (haciendo alusión no sólo a su hija sino a los dos hijos que tiene Martínez con Juliana Giambroni, Olivia y Milo) estén bien, la verdad no tengo mucho más para decirles. Gracias por la preocupación", expresó la joven en diálogo con "Caras".



La historia de amor de Mariano y Camila había comenzado en 2016. La modelo se convirtió en mamá cuando tenía 23 años, meses después de haberse conocido, sintieron un "flechazo", se fueron a vivir junto y coronaron ese amor con la llegada de Alma.