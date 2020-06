En bikini y más: Rubia paranaense luce sus espectaculares curvas en Europa

"Yo ya gane?", escribió el lunes la paranaense Sofia Savoy como epígrafe de una foto en la que se la observa abrazada a su pareja, el futbolista Mauro Dalla Costa. De fondo puede verse una playa en Isla de Milo en Grecia, donde viven desde el año pasado.En los últimos tiempo, la rubia paranaense ha encantado a sus seguidores con distintas postales y siembre recibió halagos por su lomazo.En julio del año pasado, Dalla Costa fue convocado por el Thesprotos Igoumenitsas de la Beta Ethniki en Grecia, y en octubre la rubia viajó para radicarse definitivamente en el país "cuna de la civilización occidental".La joven paranaense comenzó a trabajar como modelo desde muy joven, fue finalista de La Argentina más linda en 2012, también participó del certamen Soñando por Cantar y en 2014 formó parte del elenco estable de bailarinas de Showmatch.La historia de amor entre ambos comenzó hace alrededor de una década, cuando Dalla Costa la contactó a través de Facebook. Claro, la modelo vivía en Paraná, y no se conocían personalmente. Luego Sofía comenzó una relación con otro joven y el vínculo se interrumpió. Hasta que, después de un tiempo, estando ella otra vez soltera, el futbolista le volvió a escribir.Con el correr del tiempo, los mensajes se hicieron frecuentes. Cada uno esperaba el momento para hablar con el otro y, por supuesto, las ganas de verse se tornaron incontenibles. "Hablábamos por Skype todos los días, parecía como si nos conociéramos de toda la vida", había revelado Savoy. Había un problema no menor: por aquel entonces, Mauro estaba jugando en un club en Portugal. Y ella nunca había hecho un viaje tan largo.Sin compañía alguna, se dirigió a Ezeiza y tras un viaje plagado de inconvenientes arribó a Portugal. "Estuve un mes allá y después nos volvimos a la Argentina y no nos separamos más. Hay que jugársela por amor. Estoy muy contenta y no me arrepiento absolutamente de nada. Él es un amor y me acompaña en todo, es perfecto", expresó Savoy.