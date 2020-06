Pareja con sus hijos en el baúl: Cristina Pérez generó polémica con su opinión

Después de casi tres meses de cuarentena obligatoria por coronavirus, Cristina Pérez lanzó una polémica reflexión en vivo del noticiero y fue muy criticada por los usuarios en las redes sociales.



Luego de mostrar en "Telefe Noticias" el caso de una pareja de Buenos Aires que llevaba a sus hijos en el baúl del auto para ir al cumpleaños del abuelo, la periodista advirtió sobre "la angustia" que se vive en el marco del aislamiento social y a los pocos minutos su nombre se convirtió en tendencia de Twitter.



"Es una seguidilla de testimonios de mucha angustia. Recién, cuando pasábamos la noticia del matrimonio que llevaba a sus hijos en el baúl y les abrieron una causa. . . ¿Qué delito estaban cometiendo en querer ir a visitar a su abuelo en su cumpleaños?", disparó la conductora al aire.



Si bien algunos de sus seguidores apoyaron sus palabras, muchos otros consideraron una irresponsabilidad y hasta la acusaron de hacer apología del delito ya que en medio de la pandemia está prohibido trasladarse, hacer visitas y salir de las casas sin un permiso especial.



La respuesta de Cristina Pérez a las críticas

A través de sus redes sociales, Cristina Pérez compartió un fuerte descargo con el que intentó explicar sus dichos: "Jamás defendí a los padres que llevaban los chicos en el baúl. De hecho lo consideré 'una locura' como digo en el video".



"Me referí a la situación emocional llegando a ese extremo por ver a un abuelo en su cumpleaños. Antes habíamos presentado el caso con el delito correspondiente", aclaró en su Twitter. Y continuó: "En cada oportunidad insto personal y profesionalmente a la gente a que se cuide y a que cumpla las normativas".



Sobre su labor profesional remarcó: "También pregunto y cuestiono porque es mi obligación como periodista. Y nunca agredo a colegas que piensan distinto. Defiendo su libertad aunque muchos sólo busquen atacarme".



"A veces me resulta increíble leer las cosas que me dicen colegas hombres que tanto hablan de violencia de género pero luego la ejecutan cuando alguien piensa diferente a ellos. Los invito a dar argumentos sin violencia. Si se busca el debate todos podemos aprender y mejorar", manifestó la compañera de Rodolfo Barili.

