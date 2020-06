Noelia Marzol se mostró dispuesta a encarar la maternidad en soledad

La semana pasada, Noelia Marzol (32) anunció que tenía la intención de convertirse en madre, aunque lo que llamó más la atención era que quería hacerlo sola, sin su novio Ramiro Arias (26). La actriz fundamentó su decisión en el hecho de que comprende que su pareja todavía no está preparado para ese paso, aunque no lo considera un escollo para seguir con la relación.



En Nosotros a la Mañana, Tomás Dente le consultó a Marzol si su deseo no está relacionado con los problemas que tuvo de joven con su padre. "Hago terapia desde los 15 años porque me cuesta confiar en los hombres, tengo un tema de asociación. De todas maneras, lo que me pasa ahora es que tengo muchas ganas de ser mamá, y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y no quiero comprometerlo a algo que él no tiene ganas y no decidió hasta ahora hacer", explicó ella.



Asimismo, aclaró que el deportista la acompaña cien por ciento en su decisión. "Obviamente (Ramiro) cumplirá el rol que tenga ganas de cumplir respecto de este tema, pero no quiero obligarlo vivir una secuencia que no tiene ganas. Y él, desde su lugar, nada egoísta, me permite hacerlo de la manera en que tengo ganas para poder cumplir mi sueño", dijo la artista, y agregó que, de hacerlo, será "con un donante".



"Tengo la palabra 'libertad' muy arraigada en todo lo que llevo a cabo, y creo que esta es una manera de seguir manteniendo esa libertad. Cada segundo de la vida estás eligiendo entre dos o más cosas, con lo cual cohibir a una persona de que siga teniendo esa libertad, me parece que es un tanto egoísta. Hay mujeres que prefieren engañar a sus parejas, pero yo no podría llevar a cabo esas cosas", concluyó Noelia Marzol.

