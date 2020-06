Sol Pérez acapara las miradas con sus rutinas de ejercicios físicos

Sol Pérez deslumbró con su figura en las redes sociales al mostrar parte de su rutina de entrenamiento. La conductora compartió imágenes de sus ejercicios físicos, como lo viene haciendo desde hace tiempo.En el último video expresó: "Son 12 minutos de trabajo. Ahí va. Ponemos música". La semana pasada contó: "Estoy muy contenta porque mi mamá se sumó a entrenar que no hacía nada de deporte y eso no era bueno. Cambien su vida, no importa el sexo o la edad que tengas".Hace un tiempo, la mediática señaló cómo se viene manejando en cuarentena: "Con las marcas que me bancaron desde el principio, cuando no tenía seguidores, sigo laburando de forma gratuita, porque confiaron en mí. Me escribieron algunas que están medio en problemas con esta situación, y me pidieron si me podían mandar ropa y yo subir algunas fotos a mi Instagram. Les dije que sí, que no había ningún problema. No tengo en el alma eso de sacar puchitos de donde sea ", dijo al respecto."Mi hermano, que es el que me maneja los canjes, me dice hoy: Sol, nos ofrecen tanta guita para promocionar una página. Entré a verla, pero decía cosas tremendas, groserías", agregó en su relato la blonda.Concluyendo con su narración, sentenció: "Todo bien que me llamen pero yo cosas así no puedo promocionar, tengo un límite".