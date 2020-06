Hija de Sergio Denis lo recordó a un mes de la muerte que "pudo haberse evitado"

"Una muerte que pudo haberse evitado, tan sólo con la colocación de una red de contención, una baranda o el cubrir esa fosa en los momentos que los espectáculos lo requiriesen", escribió Hoffman sobre el hecho que sucedió el 11 de marzo de 2019.



Ese día, Denis cayó al foso del teatro provincial Mercedes Sosa mientras brindaba un recital organizado por el gremio de la sanidad ATSA.



"Papá tenía en ese momento 69 años. Ese marzo él cumplía 70 años. Era un mes excelente colmado de trabajo, expectativas, de shows, de canciones y proyectos", dijo la hija en su escrito.



Según escribió, su padre ese año cumplía 50 años de carrera y tenía en agenda un "gran recital para ese aniversario", como también una gira nacional por "todos los lugares grandes y pequeños "que había visitado con sus shows en el interior, de su tan querida Argentina, cuando no era tan sencillo recorrerla pero él siempre llegaba".



"Vuelvo a decir que lo que le pasó, fue un episodio injusto y negligente. Su caída pudo haberse evitado. Papá, después de una larga agonía ya no está. El dolor es lo único presente", agregó.



En ese sentido, la hija de cantante pidió que "a un mes de su partida" que "todos aquellos que escucharon alguna vez sus temas, los bailaron en algún acontecimiento, vieron sus shows, compartieron su imagen en algún medio de comunicación o cantaron en una cancha sus canciones, suban una foto, un recuerdo una canción, una anécdota para seguir recordándolo y que un hecho que se pudo haber evitado, no entre en el olvido, como tantas otras injusticias".



Al posteo, compartido por su hermano, lo acompañaron comentarios y afectivos saludos.