Morena Rial reveló todas las cirugías estéticas que tiene

A lo largo de su vida More Rial habló con sinceridad sobre su lucha contra la obesidad y las operaciones que se realizó para que su vida no corra riesgo. Sin embargo, en una transmisión en vivo que hizo en Instagram, se refirió a las veces que pasó por el quirófano pero por estética.



"Me hice un by pass gástrico a los 16 años. Después me hice tres veces la panza y dos veces las tetas", aseguró More en la red social, donde suele hacer vivos sacando su faceta más picante.



Incluso la hija de Jorge Rial contó que amamantar a Francesco, su hijo de un año, hizo que decida pasar por segunda vez por el cirujano. "Me las había hecho y después de quedar embarazada con la leche se complicó. Me las volví a hacer en diciembre", reveló la mediática.



Por estos días también la joven viene mostrando una faceta más desprejuiciada, haciendo fotos sexies durante su cuarentena o haciendo picantísimas declaraciones sobre el sexo oral.