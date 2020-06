Desesperado pedido de Silvina Escudero, a casi tres meses de la cuarentena

Miles de recetas, horas de entrenamiento exhaustivo para ejercitar los músculos, cursos online y horas dedicadas a las maratones de serie y películas. Son muchas las actividades a las que los ciudadanos se volcaron desde hace casi tres meses cuando el Gobierno Nacional decretó la cuarentena.Pero a Silvina Escudero se le acabaron las ideas. La bailarina reconoció que también realizó muchas tareas para ocupar su tiempo libre pero pidió a sus seguidores otras propuestas."¡¡¡Necesito que me aconsejen qué más hacer en cuarentena!!!", pidió Escudero a través de su cuenta personal de Instagram junto a varias selfies posando de distintas manera que generó la lluvia de corazoncitos y piropos de sus seguidores."¡¡¡Ya ordené la casa, regalé ropa, cocine mil recetas, limpié a fondo, entrene a full, vi cuarenta series!!! ¿Qué más hago hasta septiembre encerrada? ¡Leo consejos por favor! ¡Porque donde yo vivo, no me dejan ni salir a caminar hasta la esquina!", cerró, divertida, esperando los mensajitos de los usuarios.