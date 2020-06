Jesica Cirio habló sobre la salud de Martín Insaurralde: "Va a salir todo bien"

Después de que su marido, Martín Insaurralde, difundiera un video para informar sobre su estado de salud, tras conocerse que dio positivo en COVID-19, Jesica Cirio le expresó su apoyo con un mensaje de aliento en las redes sociales. Además, la modelo contó que todos los integrantes de su familia están bien de salud y que confían en que "va a salir todo bien".En la tarde de este viernes, el intendente de Lomas de Zamora publicó un video en su cuenta de Instagram, y comentó que se encuentra internado en el Hospital de Llavallol, donde iniciará su tratamiento contra el coronavirus. De inmediato, Cirio respondió la publicación de su esposo, con un "Te amo", acompañado de un corazón rojo. La modelo y conductora, que ya fue hisopada por haber tenido contacto estrecho con el funcionario, le expresó su amor a la distancia dado que no puede acompañarlo por el alto grado de contagio que tiene el virus.Cirio, además, envió un video a Telefe Noticias, ciclo conducido por Rodolfo Barili y Cristina Pérez, en el que comentó que todos en su familia están bien, y agradeció el apoyo y la preocupación. A su vez, comentó que "Martín está siendo atendido por los médicos y profesionales y tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y vamos a salir adelante. Me siento bien, estoy muy bien. Chloé (su hija) está bien y estamos siguiendo el protocolo correspondiente y esperando".Finalmente, la modelo agradeció a "todo el equipo de Telefe", emisora en la que ella trabaja como conductora en el ciclo La Peña de Morfi, por "la contención" que recibió. Y agregó: "También a la infinidad de gente que me mandó mensajes, que no llegué a contestar porque fue un día bastante agitado. Va a salir todo bien, tengo mucha fe".