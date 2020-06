Wanda Nara sobre las cirugías estéticas: "Siempre tuve la misma cara"

Con apenas 19 años, Wanda Nara se hizo conocida en los medios de comunicación. Pero con el paso de los años su aspecto físico cambió y sus fanáticos la acusaron de realizarse distintos retoques faciales.Casada de las especulaciones y de las críticas, la esposa de Mauro Icardi hizo referencia a su cambio de imagen y a sus operaciones. Al respecto, en diálogo con revista Gente manifestó: "Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien"."No solo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además, ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención, y tres en televisión", sostuvo firme.Para concluir, declaró picante: "Una sale en imágenes según el fotógrafo, el ángulo y el make up. Siempre tuve la misma cara. ¿Después de tanta crítica habrá una manera de decirme que me ven más linda?".