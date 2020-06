Noelia Marzol publicó videos subidos de tono y se los censuraron

Noelia Marzol se vio en un incómodo momento, luego de que Instagram le censure un video hot perteneciente a la promoción de Sex Virtual, obra teatral dirigida por José María Muscari, en la que según los seguidores utilizaba "lenguaje inapropiado", por lo que debió subir otro video con mayores cuidados y lanzó un descargo con tono de indignación.La bailarina fue viral las últimas horas por dicho video en el que se explayaba acerca de los comentarios que recibe una mujer cuando publica una imagen sensual en donde exhibe su cuerpo. Sin embargo, el modo y las palabras que utilizó para abordar aquella polémica temática, recibió denuncias en la red por parte de varios usuarios que la siguen en su cuenta personal.No obstante, debió subirlo con modificaciones y disparó con ironía: "Dieron de baja de nuevo el video. ¡Qué sensibles están todos cuando no quieren escuchar algo! Imagínense que me están dando unas ganas terrible de callarme; tanto que acabo de hacer una nueva versión con traje y anteojos, poniéndole todos los 'pips' correspondientes".A fines de que no le vuelva a suceder lo mismo, Marzol modificó su vestuario, dado que pasó del conjunto íntimo a un blazer y pantalón y seleccionó con mayor cuidado sus palabras para no afectar a nadie. Pese a su cambio de actitud empujado por la gente y la eliminación posterior de su video en la que impartió Instagram, la rubia fiel a su estilo frontal, aseguró: "Sigan alimentando estas ganas de callarme y no decir lo que pienso. Sigan que me encanta" y tras compartir la versión renovada del polémico video que la dejó en Trending Topic, agregó: "Agregué conceptos. Así que gracias por hacerme pensar un poco más. Versión a prueba de inseguros, retrógrados, cuadrados, de gente que no acepta otra manera de pensar, de vivir".Por último, con un gran enojo cerró: "Va a prueba de machistas, incluyo mujeres y hombres, de gente que no quiere ser sincera consigo misma, de gente molesta que no sabe ya qué hacer con su tiempo. Estoy total y completamente en desacuerdo con esta versión, en fin".