El pedido de Florencia Peña: "Que la nueva normalidad no nos prive del goce"

Florencia Peña cumple con la cuarentena en su casa pero aprovecha para posar frente a la cámara y luego deslumbrar a sus fanáticos en las redes sociales.En su última publicación, lució un conjunto negro de ropa interior de encaje, sumando al look un blazer, bucaneras y una copa."Que esta "nueva normalidad" no nos prive del goce y del disfrute", escribió junto a las fotografías.Días atrás, la actriz compartió una foto súper sensual frente a la ventana con un look de entre casa."Los días nublados tienen algo especial", manifestó. En las imágenes se la puede ver posar en uno de los rincones de su hogar, con un micro short que deja entrever su cola tatuada.