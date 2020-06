Difícil de reconocer: La foto Ailén Bechara dando sus primeros pasos como modelo

Ailén Bechara se hizo famosa hace casi diez años de la mano de Guido Kaczka en A todo o nada. Con su belleza y personalidad dio el salto, la rompió en el Bailando 2015, llegó al teatro y hoy tiene su lugar en la farándula.Pero una década atrás, Bechara recién llegaba a Buenos Aires desde su Darregueira natal, una ciudad de 10.000 habitantes ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires y empezaba a codearse con las cámaras."Facebook me recuerda mis primeros pasos como modelo en 2010", escribió Ailén en Instagram al compartir el recuerdo.Su look era muy diferente: llevaba el pelo larguísimo, lacio y de color castaño claro (ahora es platinada) y su piel tenía un color más natural (es fanática de las cremas autobronceantes, según contó).Ailén pasa la cuarentena en una enorme chacra en Cañuelas junto a su pareja, Agustín Jiménez -representante de jugadores de fútbol- y su pequeño hijo, Francisco, de un año.La modelo contó que le cuesta mantener una dieta saludable en estos tiempos de pandemia porque come a cada rato, pero se puso las pilas cuando notó que la ropa ya no le entraba.