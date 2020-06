Ex pareja de Miss Bolivia no podrá acercarse al domicilio de la cantante

La Justicia civil dispuso que la ex pareja de la cantante Miss Bolivia no pueda acercarse a su domicilio en la Capital Federal ni tampoco a 500 metros de otros lugares donde se encuentre, luego de una denuncia por violencia de género realizada por la artista.



El escrito firmado por la jueza nacional Vilma Nora Dias, del Juzgado Civil 77, marcó "la prohibición de que Emmanuel Taub acceda al domicilio de la denunciante y/o cualquier otro lugar donde María Paz Ferreyra (tal el nombre real de la música) se encuentre, aún ocasionalmente en un radio de 500 metros".



En otro párrafo de la resolución a la que accedió Télam, emanada en feria judicial extraodinaria, se indicó que "asimismo, el denunciado deberá cesar en los actos de perturbación e intimidación hacia la denunciante, todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de dar intervención a la Justicia Penal por el delito de desobediencia".



Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de Miss Bolivia, subrayó que "las publicaciones que ella haya hecho en redes no es el foco, el foco es la violencia en el contexto de pandemia".



"Ella sufrió lesiones leves, pero no fue al hospital por miedo a contagiarse", comentó la representante legal de la artista.



El episodio ahora judicializado tomó estado público entre la noche del domingo y el lunes cuando Miss Bolivia denunció a su ex marido por violencia de género a través de mensajes en sus redes sociales, en los que compartió fotos con heridas en sus extremidades y en la cara.



Las alarmantes imágenes fueron publicadas luego de que Paz Ferreyra advirtiera en sus cuentas el jueves pasado que ese podría ser "el día más importante" de su vida y pidiera a sus seguidores que "manden luz" para ella y "por todas las mujeres víctimas de violencia doméstica".



El domingo, además, el sociólogo y especialista en cultura judía Taub, anunció en sus redes "la triste noticia" de la separación "con armonía y en los mejores términos".



En la sucesión de hechos en torno a la situación, ayer Taub se denunció a sí mismo mediante un escrito presentado por su abogado ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad luego de que la cantante mencionara en sus stories de redes sociales de situaciones de violencia de género tras su separación.



En el documento de 11 páginas, el académico niega haber cometido cualquier hecho de violencia, pide que se cite a declarar a su ex y realiza un relato cronológico de la separación.



Taub, sociólogo, investigador del Conicet, experto en cultura judía y ex pareja de Miss Bolivia, se denunció a sí mismo anoche mediante un escrito presentado por su abogado, Jorge Monastersky, ante el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad.



El investigador niega haber cometido cualquier hecho de violencia, pide que se cite a declarar a su ex y realiza un relato cronológico de la separación.



Consultado por Télam, Monastersky fundamentó que "se hizo una presentación para judicializar el tema sin hacer una causa denunciándola a ella por calumnias e injurias o por alguna otra razón porque a Taub le causó perjuicios enormes porque le dieron de baja en un montón de organismos donde trabaja y conferencias más allá del conflicto social, personal y familiar".



La abogada de la artista rescató la posición del letrado del académico "porque evidencia que tiene perspectiva de género y conoce la problemática".