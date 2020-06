Video: Pepe y Dardo, en un nuevo episodio de "Casados con Hijos"

En enero de 2021 llegará la versión teatral de Casado con hijos al Gran Rex. El espectáculo se iba a lanzar este año, pero por la cuarentena obligatoria debieron suspender las funciones. Y para que la espera no sea tan larga para los fanáticos, en las redes sociales publicaron algunos episodios de la familia Argento, integrada por Guillermo Francella, Flor Peña y los hermanos Darío y Luisana Lopilato.Salió en Instagram un nuevo video en el que aparece Marcelo De Bellis, otro de los actores del elenco de la exitosa comedia televisiva. En el divertido capítulo, Dardo está en París charlando por teléfono con Pepe que está en la Argentina pasando la cuarentena con sus dos hijos, Coqui y Paola. Mientras que su esposa Moni sigue en Santa Fe, junto a su madre.

"¿Cuánto hace que no hablamos? de la época de tus primeras gateadas", dice Pepe. "Bueno, eso quedó en el pasado, te extraño tanto. Estoy en la Ciudad de la Luz", comenta Dardo. "Yo estoy en el infierno, en mi casa, con las dos sanguijuelas que andan dando vuelta. Y la que los trajo al mundo está en la sucursal Santa Fe de Mundo Marino, o sea con su madre", agrega su ex vecino, con tono irónico.Durante la charla, Dardo le cuenta que en estos días aprovecha para tomar sol acompañado por sus nuevos vecinos, cuida su huerta orgánica y trabaja desde su casa. Pero no aclara si está en pareja o no, ni tampoco nombra a María Elena, el personaje que era su pareja en la ficción, pero que no estará en la versión teatral, ya que Érica Rivas, la actriz que la interpretaba, no arregló su participación con los productores."Hay problemas en el paraíso, a mitad de enero viajo a la Argentina, voy a Buenos Aires y lo hablamos en persona", dice Dardo en relación a vida íntima. Pero en el momento que le va a contar a su amigo la historia, se corta la comunicación. "Algún quilombo hubo, porque el gatero cruzó el océano, pero no perdió las garras", dice Francella.De esta manera, dejaron en suspenso la historia de Dardo y habrá que esperar a enero del año que viene para saber cómo los guionistas lograron encontrarle una vuelta a la historia de este personaje, sin la presencia de María Elena.