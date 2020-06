Nati Jota reveló su secreto para mandar fotos hot y evitar filtraciones

Nati Jota protagonizó un divertido ida y vuelta con Guido Kaczka en el programa "Bienvenidos a bordo". Se mostró pícara al hablar de las fotos subidas de tono que envía.Pablo Ruiz, otro de los invitados al programa de juegos, contó que está felizmente de novio hace un año. Nati Jota quiso saber todo sobre el romance. "¿Se mandan nudes?", le preguntó. Mientras el cantante se reía a carcajadas, Guido se mostraba sorprendido por la pregunta.Lejos de dejar el tema ahí, Nati redobló la apuesta: "¡Hace un año que se conocen! ¿Sabés las nudes que pasaron por ahí?". Ante la insistencia de la periodista, tanto el conductor como el invitado quisieron saber si ella alguna vez lo hizo."Yo no mando, eh. . . ¡Bah! Ahora no mando, porque no estoy con nadie", dijo. Y aclaró: "Pero cuando estoy de viaje. . . ". Ni bien dio a entender que alguna vez mandó fotos sugerentes, reveló qué les agrega por si se viralicen., admitió, remarcando que de esta manera nunca podrán saber con certeza si se trata de ella o no.