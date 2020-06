De espaldas y en topless: Mica Viciconte compartió una foto que generó suspiros

La pareja de Fabián Cubero posó de espaldas haciendo topless y mirando al horizonte de una manera muy sensual. "Arranco el lunes y estoy así", escribió la famosa en el epígrafe de la publicación. La postal provocó que cientos de seguidores elogiaran su figura."Él es un divino, no entiendo por qué dijeron eso", comenzó su relato y añadió: "No, no me separé. Lo que no entiendo es por qué dijeron eso. Hoy estaba almorzando en mi casa, con mi familia, con Fabián, y nos quedamos los dos como diciendo: '¿me estas jodiendo?'"."Es verdad que él había llegado de viaje ese mismo día a la noche, yo salía de trabajar y le dije "necesito que me acompañes a este evento"", declaró Viciconte en diálogo con "la One". Y continuó: "Él estaba vestido así nomás y obviamente no quería hacer las fotos ni nada porque el evento era para los artistas de las obras"."Me dijo "hacé las fotos vos" y pasó por un costado y no hubo más nada", declaró la actriz. Y finalizó: "Incluso le di un beso, cosa que no hago nunca. Pero ayer como estaba cansada, estaba medio mimosa, le di un beso. Todo al revés. Está romántico, no aguantó y me vino a ver. Él es un divino, ahora está tomando un licuado adentro como un nene".