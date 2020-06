Sofía Zámolo reveló el posible nombre para su beba

Después de que circulara la versión de que Sofía Zámolo llamaría a su beba Rufina Cala, la modelo lo desmintió y aclaró que con su esposo, José Féliz Uriburu, aún no tienen definido el nombre para la criatura en camino.



A punto de entrar en el quinto mes de su embarazo, como toda mamá primeriza, Sofía se muestra emocionada y con algunos miedos. Además, lamentó transitar el crecimiento de su pancita en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus.



En ese sentido lamentó que su familia "no tiene noción de la panza, del embarazo ni y de cómo va avanzando". Aunque reveló que mantiene una comunicación fluida con sus seres queridos por videollamada.



En cuanto a las alternativas para bautizar a su beba, reveló: "El otro día estábamos jugando por videollamada con nuestros sobrinos y les preguntamos qué nombres les gustarían. Entonces, vamos anotando todos. Nombres todavía no tenemos, nos gusta mucho Emilia". Además, en entrevista con "Los Ángeles de la Mañana" anticipó la posible fecha de parto que sería para el 30 de octubre.

Fuente: Diario Show