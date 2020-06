Sorpresiva renuncia del asistente entrerriano de Guido Kaczka

En los últimos días los espectadores de Bienvenidos a bordo notaron que el entrerriano Axel Neri, el azafato de Guido Kaczka, no estaba participando en el programa. Cientos de mensajes en redes sociales pedían por el muchacho que con su sonrisa perfecta, era el partenaire perfecto del conductor. Como es de público conocimiento, desde que arrancó la cuarentena el programa tuvo que "reinventarse" y así fue como los integrantes del mismo mutaron en sus funciones.

Durante el año pasado, Axel fue una pieza clave del ciclo de entretenimientos. Estaba siempre atento a los pedidos del conductor y con el hit Leña para el carbón, se ganó al público. El joven bailaba, desfilaba, cantaba y con su risa arengaba a Guido. Sus tentadas eran parte del envío, que en el 2019 llevaba como nombre Una noche familiar.En esta nueva temporada todo empezó bien, pero la llegada de la pandemia, obligaron a cambiar el formato al aire. Con menos participantes en el piso, con ninguna interacción de los integrantes entre ellos y con el distanciamiento social tan marcado, la labor de Neri se fue reduciendo día tras día.Cuando terminó la temporada del "estanque", en el cual los famosos caían en una pileta que simulaba ser un tanque de nafta, el azafato se dedicó a acompañar a los participantes con un micrófono largo, pero dejó de tener la participación activa que tenía hasta ese momento.Axel Neri fue la compañia de Kaczka desde el verano del 2019, antes había estado en la Tenemos Wi Fi, un ciclo de la misma productora y lleva 11 años como modelo. "Desde hace unos meses venía pensando qué hacer con todo lo que me rodea. En realidad lo que me estaba pasando era un proceso de introspección que no tenía que ver con el programa y que la cuarentena profundizó mucho. Al principio todo me revolcó, me cacheteó y me dijo: 'flaco vos tenés que ordenar tus prioridades'", contó el joven entrerriano en diálogo consobre los motivos de su renuncia al ciclo de El Trece."Sentía que había cumplido un ciclo, más allá de la exposición y lo que significo para mi estar en el programa, pero ya era suficiente para mí", dijo Neri en diálogo con Teleshow"A nivel general había algo que me estaba haciendo ruido, no estaba satisfecho conmigo mismo. Al comienzo de la cuarentena me agarró un ataque de pánico... de ansiedad..., pero los venía evadiendo. En lugar de resolverlo, me llenaba de trabajo y actividades para no pensar, pero decidí enfrentar lo que me estaba pasando", agregó.Axel es muy cuidadoso al dar las razones de su alejamiento y elige cada una de las palabras para definir la situación personal que atravesaba, la cual lo llevo a dar el paso para dejar el exitoso ciclo de Guido."Lo que me pasaba es que había una incomodidad conmigo, cuando empecé a prestar atención me di cuenta que debía dar un paso al costado, para saber que es lo que yo quería. Sentía que había cumplido un ciclo, más allá de la exposición y lo que significo para mi estar en el programa, pero ya era suficiente para mí. Yo empecé a trabajar en la conducción y comunicación desde hace cuatro años. Pasé de trabajar en La jaula de la moda a Tenemos Wi Fi, y de ahí que me convocaran para estar con Guido. Todo el primer año me sirvió para aprender lo que significaba trabajar en un programa grande como Una noche familiar, y este año aprendí más del detrás de escena. Trabajar con Guido es aprender, es una universidad. Pero este último tiempo sentí que debía cerrar un ciclo. Yo sentía que no iba con la misma energía y me di cuenta que debía cerrar esto y dar el próximo paso", se justificó a la hora de dar más detalles sobre su salida.Al ser consultado como le comunicó al conductor su decisión, Axel reveló: "Primero se lo plantee a la producción a Peluca (Claudio Brusca) y Ariel -hombres de confianza de Guido- y ellos me entendieron perfectamente. Y después tuve una charla con Guido. Me costaba cerrar esta etapa porque estoy muy agradecido y me dio cosas buenas este trabajo, eso me daba culpa, me era difícil decirle 'chau'. Nunca tuve una pelea, ni una discusión con nadie, esta decisión es algo mío solamente. Tuvimos una charla hermosa y me dio un voto de confianza en lo que quiero hacer a futuro"."Por suerte ahora estoy listo para encarar lo que viene. Trabajo como modelo hace 11 años, además manejo mucho las redes sociales. Voy a priorizar lo que deseo, por ejemplo el teatro, el baile, y mi parte como comunicador que me encanta. Quiero aplicar lo que aprendí y ponerlo a servicio de mi deseo. Como plan mi intención es ser parte de un programa que fusione el entretenimiento, la entrevista, disfruto mucho las historias de vida, es lo que quiero hacer en los medios, por ahora lo hago desde mi Instagram, y disfruto con el alma el encuentro con la gente. Mi camino es por ahí, tengo un proyecto en la cabeza en el que estoy trabajando. Con todo esto, decidí aflojar un poco y soltar un poco el control, para estar libre para lo próximo que tenga que llegar", sostuvo Neri sobre su futuro.