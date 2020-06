"Sencillita para trapear": Fotos de Florencia Peña limpiando en ropa interior

"Sencillita para trapear", escribió Florencia Peña en su cuenta de Instagram, donde realizó un posteo en el que se la puede ver, en imágenes diferentes, realizando una misma actividad: limpiando en cuarentena, en ropa interior, camisa, y tacos. La publicación sexy de la actriz -quien nunca le teme a esa clase de postales de su intimidad - cosechó centenares de miles de "me gusta" en pocas horas.Peña fue noticia la semana pasada cuando el miércoles, en el programa Los Ángeles de la mañana, su conductor Ángel De Brito informó que no iba a ser más parte del jurado de "Bailando por un sueño". Si bien la fecha de salida al aire del programa todavía no está confirmada -se espera una aprobación de los protocolos sanitarios propuestos para la pandemia de coronavirus -, la salida de la actriz de Casados con hijos sorprendió a muchos.De Brito, compañero de Florencia en el reality de ShowMatch, contó que Peña se despidió del chat de jurados "con mensajes amorosos para los compañeros", y que todos, menos Pampita Ardohain, le respondieron de igual modo. Posteriormente, se dio a conocer que Carolina le había escrito por privado para tener una charla más íntima."Es verdad que se fue de ShowMatch para acompañar a su mamá y su hermana, porque la familia está en pleno duelo [el padre de la actriz falleció el 27 de abril, tras dos años de lucha contra el cáncer]y se están cuidando. Flor tiene resto y puede dejar de trabajar una temporada. Además ya se sabe que Casados con hijos va a estar en el teatro en el verano y, como la venta está hecha, la producción ya les dio un adelanto a los actores", amplió el conductor del ciclo de espectáculos.Mientras tanto, se baraja la posibilidad de que sea un excampeón del certamen de baile quien ocupe la silla vacante, y suena fuerte el nombre de la bicampeona Florencia Vigna.