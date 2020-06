Jimena Barón se mostró al natural "después de 11 fernets"

Jimena Barón (33) y Daniel Osvaldo (34) se encuentran transitando la cuarentena bajo el mismo techo junto a su hijo Morrison y la cantante comparte el día a día con sus seguidores en su cuenta de Instagram.En esta ocasión la actriz decidió mostrarse al natural luego de tomar 11 vasos de fernet con su ex, en una selfie frente al espejo."No es filtro vintage, está sucio el espejo. Lo otro es lo que queda después de 11 fernets", reconoció Barón.Barón aceptó la propuesta de quedarse en la casa del jugador de Banfield, donde pasan el encierro junto a su hijo Morrison, el hijo mayor de Daniel, Gianluca y Casi Caniche como apodaron al perro que tienen de mascota.Hace dos semanas, ella festejó su cumpleaños número 33 de una manera muy particular, porque celebró el aniversario de su nacimiento en compañía de su expareja, Daniel Osvaldo. Desde ese momento, la cantante y el futbolista pasan la cuarentena juntos y comparten en las redes cada uno de los momentos.En esta oportunidad, el que subió un video muy especial de su ex a Instagram Stories fue Daniel. "¿Me estás grabando?", le preguntó Jimena a Osvaldo en los primeros minutos de la filmación y en una pausa de su compenetrado canto, mientras comía helado.Tras recibir un silencioso "sí" como respuesta, Barón utilizó la cuchara como micrófono y le dedicó a Daniel la significativa canción de amor I Have Nothing, de Whitney Houston.