Pablo Lescano se despidió de su larga cabellera y parece otra persona

Pablo Lescano apostó a un jugado cambio de look en plena cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus. Hizo una votación en su cuenta de Instagram para que sus seguidores decidan si se cortaba el pelo o no y recibió muchos comentarios positivos.Las horas pasaron y el músico cobró valor para despedirse de su larga y enrulada cabellera, su marca registrada. Según un video que compartió, entre toda su familia pusieron manos a la obra para transformarlo en otra persona.Lescano le preguntó a sus fanáticos si querían que se cortara el pelo. Ganó el "sí" y cumplió. (Foto: Instagram/pablitolescanook):"¿No me digan que me dejaron largo adelante y corto atrás?", preguntó con "sufrimiento" cuando veía caer sus mechas. Se trata de una renovación que marcará un antes y después, y sus fans se lo hicieron saber."Es un día histórico", "Me encanta como te queda, ahora te ves más joven", "Ahora te parecés a Daniel Cardozo", "Esto es épico", le dijeron.Pablo Lescano está contento con el crecimiento musical de su hija mayor, Bianca, que hace meses debutó como la voz de "Culisueltas". En las últimas horas estrenaron el hit "Cuarentanga" y la están rompiendo con las reproducciones.Sus otros dos herederos también quieren seguir el mismo camino. Marita "La cumbiambera" ya incursionó con un tema y Toto tocó varias veces el Keytar con él en escenario.Resultado final: Pablito Lescano se cortó el pelo después de años con su extensa cabellera. (Foto: Instagram/pablitolescanook):