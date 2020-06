La familia de Julio Grondona demandará a Amazon por una seria

La familia de Julio Grondona, fallecido en 2014, demandará "por daños y perjuicios" a la empresa Amazon por la utilización de la imagen del ex presidente de AFA en la serie "El Presidente", estrenada este viernes en esa plataforma y que tiene como eje principal los escándalos del FIFAgate.Así lo aseguró este sábado la abogada Elba Marcovecchio quien, en diálogo con Radio 10, advirtió que el hijo del fallecido dirigente: "Humberto Grondona en ningún momento dio autorización para el uso de la imagen de su padre"."Por lo tanto esta utilización de Amazon y la productora es ilegítima. Incluso señala con nombre, apellido y caracterización, que es brillante", advirtió.La serie, de origen chilena y que consta de ocho episodios, se centra en los escándalos de corrupción del FIFAgate ocurridos hace cinco años en la ciudad suiza de Zúrich como escenario principal.Si bien Julio Grondona ya había fallecido en el momento de las detenciones masivas de los dirigentes, en la serie se lo menciona tanto a Grondona, presidente de la AFA por más de 30 años y vicepresidente Senior de la FIFA, como al chileno Sergio Jadue, presidente de la Federación chilena (ANFP) por entonces."Va a ser un juicio millonario por daños y perjuicios", advirtió la letrada y apuntó que "va a tener que redituarse de manera distinta a como normalmente lo suelen hacer los tribunales nacionales".Marcovecchio señaló: "Cuando ves los avances, es claro que utiliza el personaje de Julio Grondona y el FIFAgate. Esta causa fue absolutamente mediática y no judicial. Y se lo mezcla con la causa de Burzaco por los derechos de televisión"."Julio nunca estuvo imputado en ninguna causa", agregó la abogada.Alejandro Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias, fue acusado por la fiscal general de los Estados Unidos sobre la base de una investigación del FBI, de haber pagado 110 millones de dólares estadounidenses en sobornos para asegurarle a TyC los derechos de televisación de una Copa América.