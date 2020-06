Amenazan de muerte a una conductora y detienen a la ex pareja de su marido

Una conductora televisiva fue atacada y amenazada de muerte en su vivienda del barrio privado Parque Leloir de la localidad bonaerense de Ituzaingó, y por el hecho detuvieron a la ex pareja de su actual marido, quien intentó escapar en el auto de la víctima, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.El hecho ocurrió ayer cerca de las 19, cuando Melisa Zurita (40), periodista de Canal 26, se encontraba junto a su hija menor de edad en su casa ubicada en Del Falcón 1025, en el barrio "Casco Leloir", en dicha localidad de la zona oeste del conurbano.Según las fuentes, en esas circunstancias, la acusada, identificada como Geraldine Martínez (37), habría roto el cerco perimetral del barrio con una pinza tipo alicate y luego se dirigió a la vivienda de Zurita.De acuerdo a los voceros, esta mujer está acusada de haber amenazado a Zurita e intentado atacarla, ante lo cual, la conductora y su beba lograron escapar de la casa y pedir auxilio a un guardia de seguridad y a sus vecinos, quienes llamaron al 911.En ese sentido, Zurita explicó en diálogo con el canal de noticias C5N que el episodio ocurrió cuando estaba sola con su hija porque su marido, Gustavo Holstein, se había ido a trabajar."De repente escuché unas voces fuertes de mujer, pregunté quién era porque quizás era una vecina que me quería pedir algo, pero en ningún momento pensé en lo que después iba a pasar", dijo.La víctima señaló que la acusada "se metió enseguida" en su vivienda porque "sabe cómo ingresar"."Apareció con un buzo con capucha y lleno de sangre, tenía una trincheta y un cuchillo, me mostró el cuchillo y empezamos a forcejear, y me dijo ´te voy a matar adelante de tu hija para que vea cómo te mato´", relató entre lágrimas la conductora.Luego, según Zurita, a la mujer se le cayeron unas llaves y, cuando se agachó para agarrarlas, se subió a la cama, abrió un ventanal de la habitación, saltó con su hija en brazos y comenzó a correr por el predio pidiendo auxilio."Cuando estaba saliendo vi a dos hombres que estaban ahí, y que me gritaban 'hija de puta, te vamos a agarrar', y que para mí se escaparon por el cerco cuando vieron la situación", agregó.La periodista se ocultó detrás de la vivienda contigua y fue hallada poco después por un guardia de seguridad del predio, quien la llevó hasta la casa de otros vecinos para que se resguardara.En tanto, Martínez se subió al Jeep Renegade color blanco de la víctima e intentó abandonar el predio, pero fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas local que arribó al lugar tras el llamado de los vecinos.Los policías establecieron que la sospechosa es la ex pareja de Holstein y que ya había sido denunciada en reiteradas ocasiones por la conductora a raíz de varias amenazas.Al respecto, Zurita dijo que espera "que quede detenida, porque su familia es muy poderosa y tiene muchos contactos y dinero"."La van a sacar en dos minutos, ¿quién la va a controlar? Es gente muy peligrosa y yo antes no salía a hablar porque tenía miedo de que pasara lo que pasó", continuó.Y agregó: "Si hubiese sido otro delincuente no habría tenido tanto miedo como con esta mujer, pero como ya me había dicho que me iba a matar, le tengo terror."Por último, Zurita señaló que "siempre" tuvo "el presentimiento" de que la sospechosa iba a ir a buscarla a ella o a su hija.Por su parte,. la aprehendida fue alojada en una dependencia policial y quedó a disposición del fiscal Roberto Tavolaro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Ituzaingó, quien la indagará en las próximas horas por los delitos de "violación de domicilio, amenazas agravadas y hurto calificado de automotor por el uso de llave verdadera en grado de tentativa".Las fuentes añadieron que el fiscal Tavolaro solicitó a la Policía una serie de diligencias, entre ellas, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para constatar si logró ingresar sola al predio o si tuvo ayuda de otra persona.