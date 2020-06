Ivana Nadal y la filtración de sus fotos íntimas: "Me sentía culpable y sucia"

Varias famosas padecieron la difusión pública de fotos o videos que pertenecían a su intimidad. En marzo de 2016 fue Ivana Nadal quien debió enfrentar esta circunstancia. Sus imágenes no solo circularon por muchos celulares, sino que del caso se ocuparon hasta los noticieros de la noche.



"La pasé mal en su momento. El hecho de que se haya filtrado algo de mi intimidad fue horrible en muchos sentidos", contó en declaraciones a Basta Chicos Podcast. "Primero, que era cero estético, ¡hubieran filtrado algo más lindo!", aseguró entre risas.



Ivana Nadal explicó que, si bien no había realizado nada malo, se sentía culpable por esta situación: "Yo creía que era súper abierta en el sexo y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo. Me preguntaba: '¿De qué carajo se asombran si es una mujer tocándose en las partes íntimas?'. Nada más, no hay nada más raro en el video; no había animales. ni personas. Yo me sentía culpable y sucia, avergonzada. No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza".



Cuando ocurrió la filtración, Ivana Nadal era conductora de Telefe: "En ese momento había mucha gente que me decía cosas positivas, pero yo escuchaba todo lo negativo. En el canal me decían que no pasaba nada, me preguntaron si había más cosas. Yo ya era una actriz porno. No sabía si había más material. Después salieron otros videos de dos minas, pero les aviso que yo no era".



Ivana Nadal advirtió, con firmeza: "Nadie tiene derecho a meterse adentro de tu intimidad, ni de mostrar lo que vos no quieras". (RatingCero)