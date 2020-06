Virginia Gallardo se refirió a los cambios de su figura durante el embarazo

Virginia Gallardo se convirtió en mamá con el nacimiento de su hija Martina, fruto de su relación con Martín Rojas, en una clínica privada en plena cuarentena obligatoria. El pasado 20 de mayo, la actriz anunció la noticia.Durante los 9 meses de gestación las mujeres tienen importantes cambios en sus cuerpos. Cada mamá lo vive de manera diferente. Gallardo decidió contar su experiencia luego de haber dado a luz a su primera bebé."Querido cuerpo, me gustari?a darte las gracias por el milagro que me has hecho. Gracias por permitirme tener la mayor felicidad en mi? durante 9 meses. Que alimentaste a mi hija cuando todavi?a estaba en mi vientre", señaló junto a varias imágenes en las que mostraba cómo iba creciendo su panza. Y a su lado, Martín siempre aparecía con una fruta o verdura (un limón, una piña o una calabaza) que utilizaba como comparación. ??"Estoy infinitamente orgullosa querido cuerpo, de que ya has recuperado tu fuerza tan ra?pido, pero por favor, to?mate el tiempo que necesites. ??Te amo en cualquier forma y me encanta que hayas hecho posible que yo sea madre", finalizó la ex participante del Bailando.