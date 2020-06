El encierro trajo la necesidad de buscar un caño de escape y una gran cuota de esto se lo llevó la aplicación Tik Tok, la cual se volvió furor en el medio, la farándula y entre la gente una vez que se decretara el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus. Varias figuras públicas dedican gran cantidad de horas a realizar piezas creativas, de humor y artísticas en la red del momento y una de ellas es Oriana Sabatini, quien en esta oportunidad, compartió con todos un baile viral muy sensual."Call me up? (¿me llamás?)", lanzó la cantante pop al pie de un posteo en el que se la ve bailando descontracturada y divertida, luciendo un equipo deportivo color gris, mínima base de maquillaje y un efecto de brillos que salían por todas partes. Al igual que esta oportunidad, la actriz suele compartir en sus redes momentos artísticos para deleitar a sus fanáticos."Te estoy llamando hija y no me contestás", bromeó Catherine Fulop, su madre, al pie del video.