"Tres veces por día": Mónica Farro reveló detalles de sus preferencias íntimas

Mónica Farro dio detalles de su intimidad de pareja con Leandro Herrera, su esposo. Indagada por sus días en pleno aislamiento preventivo, social y obligatorio, la uruguaya se sinceró en el programa "La jaula de la moda": "Al principio, lo viví con todo el power después de haber llegado de Mar del Plata. Hacía tres meses que no estaba acá y quería estar en mi casa, dije 'qué emoción'", comenzó diciendo.Aunque el sentimiento no le duró mucho: "A los 15 días ya quería salir, pensaba '¿qué hago acá adentro encerrada? Estaba sin el gimnasio, sin el solarium, sin la estética. . . ¡no! En un comienzo, era todo sexo, amor, pasión. Después, ya era 'salí de acá, andate al otro cuarto'"."Ahora la pasión volvió, pero hubo unos días que le decía 'dejame tranquila, no te quiero ver más'", continuó, dejando en claro que no todos los días fueron color de rosa en su relación.Por último, indagada por Mariano Caprarola sobre su rutina sexual ideal, Farro sorprendió a con su respuesta: "Cuando estás muy bien, está bueno tres veces por día, mínimo. Está bueno jugar todo el tiempo y que el acto sexual empiece y termine. Pero muchas veces puede empezar y terminar, pero después puede llegar a un límite en la cocina, al límite en el sillón y después que termine".