El mensaje "esperanzador" de Jujuy Jiménez a quienes intentan conquistarla

Sofía Jujuy Jiménez se convirtió en una de las solteras más codiciadas. Separada de Juan Martín del Potro en plena cuarentena, y luego de un año de amor, la modelo reconoció que desde que está sola le llegan varios mensajes de candidatos que la rodean para conocerla.



Si bien Sofía Jujuy Jiménez aseguró que se separó a principios de mayo, ya comenzó a mostrarse mucho más suelta en las redes sociales y despertar varios suspiros. Tal es así, que en medio de uno de los juegos de preguntas y respuestas que lanzó en Instagram, recibió una llamativa declaración de amor, que la terminó dejando colorada.



Lo cierto es que lejos de quedarse callada, la modelo aprovechó además para dejarle un claro mensaje a aquellos que le escriben por privado, porque según relató, muchos de ellos también le



"Para la segunda mitad del año planeo que me des bola", expresó el mensaje que logró sonrojar a Sofía Jujuy Jiménez, a lo que ella acotó: "Bastante sutil y hasta tierno".



Sin embargo, luego este mensaje hizo que decidiera hablar y agregara: "Quiero aprovechar este mensaje para decirles varias cosas a los hombres. La primera es que los que tienen novias ni se gasten en escribirme. Y lo segundo, y esto me causa mucha gracia, es que no necesariamente tenés que trabajar en los medios de comunicación ni ser famoso ni nada para que el día de mañana podamos salir a tomar algo, ¡obvio que ese no es el punto!, lo importante es que vos me veas como una piba más, básicamente".



Para dejar en claro su descargo, Jujuy Jiménez compartió el comentario que recibió de otro seguidor, que decía: "Sofi estaba por escribirte que me tenés enamorado, pero soy casado así que mejor no jajaj". A lo que ella reccionó agarrándose la cabeza y diciendo: "No les digo, mejor me voy, chau".



Tras las advertencias que dejó Sofía Jujuy Jiménez sobre cómo conquistarla, finalmente llegó el mensaje clave de un seguidor que le propuso un plan distinto y que sin dudas está aprobado por la modelo, que no se limitó en asegurar que está aprobadísimo.



"Te deben haber llovido propuestas después de esta aclaración. Te dejo la mía: cuando termine la cuarentena vamos a tomar unas cervezas al río. Y a charlar de la vida. Es simple, pero clave para conocerte y que me conozcas jajaj. PD: Con que me leas y te cagues un poco de risa me conformo", expresó el mensaje, a lo que ella respondió públicamente: "¡Estuviste muy bien! . . . y hablando un poquito en serio, ese tipo de planes son la bomba".

Fuente: Eltrecetv