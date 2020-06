Posturas y actitudes distintas: las fotos de Ivana Nadal "con y sin abdominales"

Ivana Nadal realizó una nueva publicación que acaparó la mirada de sus seguidores, no solo por su belleza sino también por la profunda reflexión que compartió con sus seguidores."Realidad. Todas soy yo. Con segundos de diferencia. Con posturas diferentes y actitudes diferentes", comenzó escribiendo Nadal sobre la serie de fotos que subió. "En todas me amo. Y no me es fácil. Pero aprendo y disfruto el proceso. Date amor. Con y sin abdominales. Te lo mereces", escribió la modelo.Con su mensaje inspirador sobre el amor propio y la naturalidad de sus fotos, en una primera imagen se mostró relajada, sin posar. En las otras tres mostró las diferencias de su cuerpo con posturas y actitudes distintas.