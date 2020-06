Mediática doctora reaccionó a los comentarios mostrando sus curvas

Jajaaj acá la gorda que aprecio hoy en el programa de @AngeldebritoOk #lam.

No se preocupen. Los kilos se bajan. El coeficiente intelectual no aumenta pic.twitter.com/4tfA3Fmhz7 — Mariana Lestelle (@MarianaLestelle) June 1, 2020

Cada vez que se debaten temas médicos en el programa "Los Ángeles de la mañana" es la doctora Mariana Lestelle quien da su amplia visión como especialista. Sin embargo, en la última videollamada que hizo con el ciclo, la médica reaccionó contra quienes intentaron, a través de las redes sociales, descalificarla por su cuerpo.La reconocida médica utilizó su red social para compartir una foto sexy, luciendo sus curvas y mostrándose muy segura de sí misma. "Ja, ja, ja. Acá la gorda que apareció hoy en el programa de @AngeldebritoOk. No se preocupen. Los kilos se bajan. El coeficiente intelectual no aumenta", lanzó."Y eso que no muestro las lolas, que es lo mejor que tengo después del cerebro", lanzó, divertida mientras se molestaba porque alguien sospechaba que había editado su selfie hot. "Mamuchi parece que te gusto. ¿Querés que te mande otra fotito o que te haga un vivo?", la confrontó, filosa. "Cuando no hay fundamentos se descalifica con lo físico", continuó, para terminar lanzando un fuerte cuestionamiento. "¿Tanto susto porque muestro las piernas? Más susto debieran darle los médicos que acosan a mujeres", cerró Mariana Lestelle.