Fotos: Nació la hija de Barby Silenzi y de El Polaco

Después de la dulce espera nació Abril, la hija de El Polaco fruto de su amor con Barby Silenzi y enterneció a todos sus seguidores con la publicación de las primeras fotos de su nena.A través de su cuenta de Instagram, el referente de la movida tropical presentó al mundo su tercera criatura y le dedicó un especial mensaje. "Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás; en un momento que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas", aseguró el artista.La llegada de la beba se da en plena cuarentena por coronavirus por lo que en las imágenes se puede ver a la feliz pareja con barbijos. Las fotos fueron tomadas desde la habitación del establecimiento de salud."Hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercer princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia. Mi amor Barby. Te amo, me haces muy feliz, se la presentamos, ella es #ABRIL", escribió el músico. Según anunció, su hija nació a las 13.59 por cesárea.