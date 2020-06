El video más hot de Karina Jelinek en ropa interior frente al espejo

Karina Jelinek mostró su lado más sensual y decidió compartirlo con sus seguidores. Desplegó toda su sensualidad sólo vestida con lencería hot.Frente al espejo, y con los labios pintados de rojo, la morocha sorprendió a todos sus seguidores.Karina Jelinek está sola en todos los sentidos de la vida. La cuarentena la agarró en su hermosa casona en la zona norte del Gran Buenos Aires, pero sin un compañero que vivir el día a día para hacerlo más llevadero. "Es lo que tengo. A veces me aburro, pero no puedo cambiar todo esto", dijo la morocha que se dedica a vender barbijos con su marca de lencería.Pero lo que sí está dispuesta a cambiar en breve es su presente sentimental. En una charla con El run run del espectáculo, que conduce Ulises Jaitt, Karina aseguró que quiere estar en pareja y afirmó que se ve con muchas posibilidad de ser madre."Me siento mejor y puedo dar lo mejor de mí. Antes estaba tóxica, llena de rencor. Antes si me decían de ponerme de novia lo sacaba a escobazos. Estaba como despechada, ahora soy como una gladiadora", dijo Jelinek, quien vivió una traumática separación del polémico Leo Fariña."¿Si me casaría de nuevo? Sí, aunque con nada de lujos. Me casaría en calzas, en el mar, con un vestido vintage, hippie, color nude, con una vincha de flores normal, simple. Me gustaría casarme de nuevo", respondió.Cuando el hermano de Natacha Jaitt quizo saber sobre sus ganas de ser mamá, Karina Jelinek fue contundente: "Me gustaría adoptar. Hay muchos niños que no tienen a dónde ir. Más adelante sí. Se me cruzó esa idea, sería bueno empezar con eso y después bueno, tener bebés por qué no. Sería hasta mamá soltera".