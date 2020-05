Con poca ropa y haciendo gimnasia: Sol Pérez mostró su "vida en casa"

La modelo y reciente conductora de televisión Sol Pérez, suele compartir sus rutinas de ejercicios y otras postales de su día a día con sus seguidores.La ex chica del clima, que ahora está al frente de un noticiero de Canal 26, deleita a sus más de 5 millones de seguidores con sus sensuales fotos y videos. En ellos luce su esbelta figura y despierta miles de suspiros y comentarios que llenan cada uno de sus posteos.En las últimas horas, Sol Pérez subió una nueva publicación en su casa, mientras pasa la cuarentena como el resto de los argentinos. Parada sobre las puntas de sus pies, la joven posó muy sonriente con una tanga blanca y una remera top en el mismo tono."Así, rodeada de pesas es mi vida en casa. Hoy me tome la mañana libre y no entrené ? y a la noche es mi día de pizza y cerveza. No pasa nada", comenzó diciendo Sol Pérez en su posteo de Instagram.