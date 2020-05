Revelan cuánto ganaba Pampita el año programa por conducir su programa

En tiempos de coronavirus, las plataformas virtuales se convirtieron en la nueva forma de comunicación tanto en la vida cotidiana de la gente como en el ámbito de lo profesional.



Y una de las famosas que se sumó a un nuevo desafío que evita tener que salir de su casa y exponerse al virus fue Pampita, tal lo contó el periodista "Tartu" en el programa "Confrontados", ¡donde terminó develando cuánto ganaba la top en 2019!: "Pampita, youtuber. . . hablame de devaluación, mamá mía. Ella fue estrella de Telefe, tenía su propio programa en Net TV y ahora le agarró la pandemia y es youtuber", comenzó diciendo, irónico.



Luego, dio más detalles sobre este flamante rumbo de Carolina Ardohain: "Obviamente lo que hacen los famosos es tener su propio canal de YouTube donde pueden promocionar productos, hacer lo que quieran y suman views".



En ese marco, aseveró que "aún cuando se levante la cuarentena y venga la forma de hacer televisión normal, el ciclo de Pampita Online este año no vuelve, está cancelado por este año".



Fue entonces que el periodista sorprendió al dar detalles de lo que percibía la conductora el año pasado: "Pampita es un producto carísimo más que nada por los honorarios de ella. El año pasado ganaba 600 mil pesos por mes. Pero esto fue en el 2019, ahora en dólares no es tanto".



"Lo cierto es que ella está muy asustada con el tema coronavirus, pero de verdad. No quiere estar en un estudio, entonces se arma un canal de YouTube en la casa y habla con la gente por ahí", cerró el panelista.

Fuente: Ciudad