Dominique Metzger se despidió de los fines de semana y recordó a Antoñana

Dominique Metzger era una de las emblemáticas caras de los fines de semana de TN y tras estar casi diez años en ese horario, la conductora hoy se despidió de sus televidentes debido a que pasará a estar al frente de un nuevo programa en la misma señal de lunes a viernes. Y en su mensaje de despedida, la periodista aprovechó para recordar a su compañero Edgardo Antoñana."Es un día muy especial, estoy muy nerviosa", comenzó diciendo la periodista quien se encontraba junto a Santiago Do Rego. "Para mí fue una etapa hermosa, he vivido cosas muy lindas, tristes también. Es como dejar la casa de papá y mamá. Me voy acá nomás, me voy a la tarde", expresó.La periodista aprovechó para agradecer a todo el equipo y a aquellos que contribuyeron de alguna manera al programa. Por supuesto, no se olvidó de recordar a su querido compañero Edgardo Antoñana."Él me permitió volar, crecer y tener este espacio con ustedes. Siento mucho orgullo, placer y emoción", dijo la conductora, muy emocionada.Metzger comenzará un nuevo ciclo televisivo en la misma señal de noticias desde este lunes 1 de junio. Se trata de "Nuestra tarde", un programa que saldrá al aire de lunes a viernes de 14 a 17 horas. La periodista estará acompañada por Silvia Martínez, Nacho Otero, Marina Abiuso, Federico Wiemeyer, Carla Rodríguez, Ariel Tarico, Fernando Confessore y Alejandro Peñalva."En un punto, ya sea como un desafío personal y también profesional, quería un cambio", sostuvo Metzger en una entrevista con TN Show.