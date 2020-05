Flor de la Ve: "Si hubiera tenido útero, tendría más hijos que Maru Botana"

Feliz de la familia que formó junto a Pablo Goycochea, con quien tiene a sus hijos Isabella y Paul, Florencia de la Ve habló de sus deseos de agrandar la familia y contó cómo concibe la educación de sus pequeños.Indagada por la posibilidad de tener otro hijo, la artista se sinceró: "Mirá, la verdad es que es una asignatura pendiente para mí. Te juro que si hubiera tenido útero, habría tenido más hijos que Maru Botana porque me encanta y es algo tan hermoso", aseguró.Y agregó: "Hoy por hoy, no lo descarto. Es muchísimo trabajo y a medida que van pasando los años, siento más responsabilidad por el tema de la educación, de la genuina libertad. Nosotros decimos 'que nuestros hijos sean felices, libres y hagan lo que quieran', pero estamos cargados de prejuicios"."Entonces, desprenderte de todas esas mochilas y tratar de educar chicos con absoluta libertad es lo más difícil que me pasó en la vida porque quiero que mis hijos sean totalmente libres y felices por sobre todas las cosas. Y ese es mi trabajo como mamá", continuó.Por último, en cuanto a las actividades que practican los niños cerró: "Yo voy viendo lo que les gusta. No quiero que sean campeones, sino que hagan lo que les guste. Hay mucha competencia, muchas madres que quieren que sus hijos sean los mejores. Y yo no quiero que sean los mejores, quiero que hagan lo que disfruten".