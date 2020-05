Tauro rompió el silencio tras su pelea con Jorge Rial: ¿Volverá a Intrusos?

Marcela habló sobre su renuncia a Intrusos (América), programa del que se marchó luego de su discusión en vivo con Jorge Rial."Es la misma situación. Estoy en la misma situación", aseguró la periodista en un móvil de Los Ángeles de la Mañana. Interrogada acerca de si continuará siendo parte del histórico ciclo de espectáculos y chimentos, expresó: "Si me dicen. . . depende de lo que me digan en el canal. No sé, yo dependo del canal", afirmó Tauro, que juró por su padre que no habló con ninguno de los directivos de la emisora.Al ser indagada sobre si tuvo conversaciones con sus compañeros del panel, fue determinante y lanzó un claro "palito" contra Rial. "A los chicos no hay que mezclarlos. No hay que mezclarlos porque ellos no tienen la culpa", disparó.Ya subida a un taxi, la panelista citó a Karina Jelinek para contestar si sigue siendo parte del grupo de WhatsApp de Intrusos. "Lo dejo a tu criterio", lanzó antes de cerrar la puerta del automóvil y despedirse.

En el estudio de LAM, Ángel de Brito, quien reveló la encrucijada en la que está la periodista de La 100 por la oferta que tendría preparada América, ya que quieren que vaya a Informados de todo, que está al mismo horario en el que ella trabaja en el ciclo radial de Guido Kaczka, así como también la contundente frase de desprecio hacia el conductor con el que discutió, reafirmó que la situación aún no se termina de definir, mientras que sus compañeras aportaron nuevas versiones al escándalo."Rial no la quiere más y ella no puede renunciar porque pierde la antigüedad. Se tiene que quedar callada y lo lograr que el canal la eche y la indemnice", opinó Yanina Latorre, y Ana Rosenfeld, invitada al programa, señaló que el canal es el que tiene que tomar la decisión debido al vínculo contractual. "Hasta junio no se puede despedir a nadie. Podría mantener un sueldo aún si trabajar", precisió la abogada, que señaló que no habría problemas si es trasladada a A24, ya que pertenece al mismo grupo empresarial.Luego de que la esposa de Diego Latorre dijera que Tauro no planea irse debido a que es el principal sostén económico de su familia, Mariana Brey informó que la posibilidad "más cercana" es que sea incorporada a Intratables.