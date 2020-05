¿Ven algo obsceno?: El video que censuraron a Ximena Capristo

Ximena Capristo compartió en Instagram un video que hizo para TikTok y que fue bajado de la red social por ser contenido inapropiado."Ustedes ven algo obsceno en este video? Qué tiene de malo o mejor dicho, por qué fue censurardo?", se preguntó la morocha. Y siguió: "Tik Tok me lo censura, el por qué no me dijeron".Tras manifestar que "hay miles muy parecidos", consideró: "A mi ya me tomaron de punto porque es la segunda vez que me pasa. No cumple las normas de la comunidad . . . ¿cuáles?, ¿cuál será el motivo?", completó.En el inicio del video se la ve en ropa interior secándose el pelo y luego, vestida con una remera y un jeans. Entre sus seguidores comentaron que seguramente otros usuarios la denunciaron.