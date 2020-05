Luciana Salazar: "Me dio una erupción y me salía sangre de tanto rascarme"

Luciana Salazar confesó haber "sufrido" la cuarentena por algunos problemas de salud agravados y multiplicados, precisamente, por la ingesta de un medicamento que le provocó un efecto adverso.



Cuando el aislamiento social, preventivo y obligatorio no llevaba todavía un mes, sintió un dolor muy fuerte en una de sus muelos de juicio. "Mirá lo que son las cosas -le contó a Catalina Dlugi en su programa de la AM 1110 "Agarrate Catalina"- que nunca tuve un problema de este tipo, y justo me vino a dar durante la cuarentena, cuando conseguir un médico es muy difícil".



"Fue todo rarísimo, porque a mi papá le había dado el mismo dolor unos días antes. Y después empecé yo, fue muy loco. La cuestión es que no podía ubicar a mi dentista porque estaba todo cerrado, hasta que me comuniqué y me indicó un remedio muy usado para este tipo de casos", remarcó Luciana, quien dice seguir soltera.



"Al principio me hizo bien el medicamento, pero después me provocó una reacción adversa y me broté en todo el cuerpo menos en la cara, y la picazón era tan pero tan fuerte que estuve 20 días con mi peor ánimo", confesó la rubia.



"Fue terrible -señaló- porque me salía sangre de tanto rascarme. Fue una sensación horrible. La verdad que en esta cuarentena me pasaron todas. Fue bastante molesto, pero por suerte ahora me siento un poco mejor, y puedo decir que creería que lo peor ya pasó".



Luciana informó, además, que transita el período de aislamiento "en Nordelta, me vine a pasarla con mi mamá y mi papá, y mi hija, por supuesto, que está cada día más linda y está cada vez más grandecita y más madura".

Fuente: Paparazzi